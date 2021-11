Borraccino e Sercio su scioglimento Consiglio Comunale di Taranto

“Otto consiglieri di maggioranza insieme all’opposizione hanno anticipatamente chiuso la ottima esperienza amministrativa della Giunta guidata da Rinaldo Melucci.

E’ sotto gli occhi di tutti che Taranto in questi anni è cambiata molto, in positivo. Gli investimenti di programmi per il futuro aprono a notevoli possibilità di vera rinascita della città che, evidentemente, poteri forti del territorio hanno voluto interrompere.

Taranto nei prossimi anni sarà chiamata a gestire quasi 2 miliardi di euro di risorse specifiche per il suo sviluppo e per la sua svolta ecosostenibile, purtroppo questo non ha interessato agli otto consiglieri della maggioranza che si sono assunti la grave e notevole responsabilità di chiudere questa esperienza amministrativa di grande pregio.

Ora la stragrande maggioranza dei cittadini di Taranto sanno che questa è una congiura di Palazzo lontana dai loro interessi. Sanno molto bene che Rinaldo Melucci ha bene governato e certamente continua e continuerà ad avere grandi attestati di stima da parte della maggioranza dei cittadini di Taranto, e non solo.

Siamo convinti che questa sarà solo una brutta parentesi, ci sarà soltanto un congelamento di alcuni mesi dell’esperienza amministrativa, perché a maggio 2022, in occasione delle elezioni, Rinaldo Melucci sarà riconfermato sindaco della città di Taranto e noi della lista “ Più Centrosinistra #Emiliano” insieme al partito di Articolo Uno, che ha dato vita a questa lista, siamo convinti che alle prossime elezioni comunali, insieme al Centrosinistra e insieme al Presidente Emiliano, sosterremo Rinaldo Melucci.”

Nota di Mino Borraccino e Massimo Serio

Correlati

Commenta l'articolo: