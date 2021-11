Azzaro: “Per colpire Melucci affossano Taranto. Ma ripartiremo con più forza”

“Chi pensa di aver colpito il sindaco Melucci, al quale va la mia vicinanza personale e politica, formalizzando le dimissioni dal Consiglio comunale, in realtà ha affondato Taranto. E così ha ancora una volta avvalorato quello che ormai pensa la gente comune della politica: che ormai sia ridotta a mero calcolo personale quando si trasforma in attacco individuale. Insomma: si affossano le persone piuttosto che combatterne le idee e le politiche.

Dovete sapere, cari cittadini, che in questi mesi i comuni hanno acquisito un ruolo di primo piano nella gestione dei fondi del #PNRR grazie al lavoro paziente ma costante dell’Anci e del presidente Antonio Decaro. E mentre le altre città coglieranno questa possibilità con progetti di lungo termine, Taranto, noi tutti, staremo a guardare. Ancora una volta l’incapacità di fare squadra nei momenti cruciali della storia ci penalizzerà.

Questi comportamenti irresponsabili mi spingono ad impegnarmi ancora più a fondo nel costruire un’alternativa alla malapolitica tornando laddove tutto è iniziato per me: nei circoli, tra la gente! C’è una Taranto migliore che non si farà scappare il futuro!”

Nota di Gianni Azzaro, Consigliere comunale e coordinatore cittadino PD

Correlati

Commenta l'articolo: