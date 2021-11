Cittadini investiti da un motociclista, la Polizia locale denuncia il responsabile

Brillante operazione della Polizia Locale che ha individuato e denunciato un motociclista responsabile dell’investimento di due pedoni, in via Salinella, nella serata di venerdì scorso. L’uomo, alla guida del suo mezzo, procedeva in compagnia di un altro motociclista, risultato essere suo cugino.

Probabilmente per una distrazione, una delle due moto ha investito i due pedoni: il primo è ricoverato in ospedale, non grave, il secondo ha una prognosi di 30 giorni per un braccio ingessato.

Dopo l’episodio sono fuggiti entrambi, ma le indagini avviate immediatamente dagli agenti intervenuti sul posto hanno consentito di risalire ai mezzi e ai loro probabili conducenti. Uno dei due motociclisti, sentendosi “braccato”, ha deciso di presentarsi al comando della Polizia Locale di Taranto accompagnato dal suo avvocato.

Come disposto dal pubblico ministero incaricato, l’uomo è stato denunciato a piede libero, mentre l’altro motociclista, minorenne, è stato invitato a presentarsi al comando. «Interpretando anche il sentimento del sindaco Rinaldo Melucci – le parole dell’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci –, mi sono congratulato con gli agenti per l’ottima attività investigativa, condotta in tempi rapidi. Abbiamo reso giustizia ai due cittadini investiti, ai quali vanno gli auguri di una pronta guarigione».

