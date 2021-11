Taranto: “Vicoli in Festa”, un successo

È stato un successo “Vicoli in Festa”, il programma di iniziative che, voluto e sostenuto dall’amministrazione Melucci, vede cittadini, associazioni e aziende del quartiere, unite per rendere più accogliente e colorata la Città Vecchia.

L’idea dell’assessore all’Ambiente Paolo Castronovi, realizzata dall’azienda Verdidea che si occupa della manutenzione del verde urbano, era realizzare in questo periodo installazioni naturali decorate con i caldi colori dell’autunno. Cittadini e associazioni, poi, spontaneamente hanno organizzato una serie di laboratori, visite guidate e iniziative varie.

Un’animazione territoriale dal basso che l’amministrazione intende valorizzare e incentivare.

«Dopo il successo del numero zero di “Vicoli in Festa” – ha commentato il sindaco Rinaldo Melucci – intendiamo continuare questa iniziativa anche durante le prossime festività. Siamo convinti che ulteriori associazioni e cittadini si uniranno per arricchire ulteriormente il programma di iniziative di “Vicoli in Festa”. Già oggi vedere tante iniziative tra le strade e i vicoli della Città Vecchia riempie il cuore di orgoglio e di gioia. Il recupero e la valorizzazione del nostro meraviglioso centro storico sono un obiettivo che stiamo perseguendo con determinazione e al quale stiamo dedicando sempre più attenzione. È un processo di rigenerazione urbana che non può che passare attraverso il coinvolgimento di cittadini e associazioni del quartiere».

