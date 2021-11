Vaccinazione antiCovid: calendario aperture hub

Continua la campagna. Qui di seguito il calendario di apertura degli hub vaccinali nella provincia di Taranto nella prossima settimana.

Ecco il calendario di apertura degli hub vaccinali della provincia di Taranto per la prossima settimana: l’hub presso l’Arsenale della Marina sarà operativo da lunedì 15 a giovedì 18 novembre dalle 9.00 alle 17.00 e venerdì 19 novembre dalle 9.00 alle 14.00; l’hub di Ginosa sarà aperto per le persone prenotate martedì 16 novembre dalle 9.00 alle 17.00 e venerdì 19 novembre dalle 9.00 alle 14.00, chiuso lunedì 15, mercoledì 17 e giovedì 18 novembre; il centro vaccinale di Grottaglie sarà operativo lunedì 15 novembre dalle 9.00 alle 17.00 e mercoledì 17 e venerdì 19 novembre dalle 9.00 alle 14.00, chiuso martedì 16 e giovedì 18 novembre; a Manduria, hub operativo per le prenotazioni martedì 16 e giovedì 18 novembre dalle 9.00 alle 17.00, chiuso lunedì 15, mercoledì 17 e venerdì 19 novembre; a Martina Franca, centro vaccinale operativo lunedì 15 novembre dalle 9.00 alle 14 e giovedì 18 novembre dalle 9.00 alle 17.00, chiuso martedì 16, mercoledì 17 e venerdì 19 novembre; il centro vaccinale di Massafra, infine, sarà accessibile mercoledì 17 novembre dalle 9.00 alle 17.00 e venerdì 19 novembre dalle 9.00 alle 14.00, chiuso lunedì 15, martedì 16 e giovedì 18 novembre.

Tutti i centri saranno chiusi sabato 20 e domenica 21 novembre.

