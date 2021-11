Rimborsi, Vietri: “Gli assessori hanno restituito le somme intascate in eccesso?”

“Gli assessori dell’amministrazione Melucci residenti fuori Taranto che hanno ricevuto rimborsi per spese di viaggio a loro più favorevoli hanno restituito le somme ricevute in eccesso? E’ questa la domanda che ho rivolto al sindaco con una interrogazione visto che, dopo aver portato in consiglio comunale la questione dei rimborsi, la giunta su mia richiesta ha immediatamente approvato un regolamento sugli stessi.

Tale regolamento riconosce quanto da me dimostrato ovvero che i rimborsi devono limitarsi al ristoro delle spese effettivamente sostenute, prendendo atto che il metodo di calcolo precedentemente usato non era applicabile agli amministratori pubblici poichè eccedeva il ristoro delle spese sostenute a danno della finanza pubblica.

Avendo atteso qualche mese chiedo, dunque, al sindaco di farci sapere se gli assessori Marti, Manzulli e Occhinegro hanno restituito i soldi ricevuti in eccesso e, se non lo avessero fatto, di sapere se Melucci, in qualità di primo cittadino, ha disposto d’ufficio insieme al dirigente al ramo il recupero delle somme. Se tutto ciò non è avvenuto vedremo cosa dirà la corte dei conti, trattandosi di risorse pubbliche della collettività.

I tre assessori, che sono in piena campagna elettorale per chiedere i voti per Melucci, è possibile che non abbiano un solo minuto per dire pubblicamente alla cittadinanza se hanno restituito i soldi ricevuti in eccesso sui loro rimborsi??? I cittadini che li osservano non hanno il diritto di sapere?

Loro non hanno il dovere di dirlo? Il sindaco hai mai fatto questa domanda ai suoi assessori di Taranto Crea o gli interessa solo che gli procurino voti? Questi assessori dicono di avere per Taranto tanti progetti, parlano riempendosi la bocca di trasparenza, di correttezza dell’azione amministrativa però su un fatto fondamentale per la loro credibilità non dicono una sola parola, evidentemente troppo affaticati dalla campagna elettorale.”

Giampaolo Vietri – Capogruppo FdI al Comune di Taranto

