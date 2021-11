I colori caldi e avvolgenti di piante, fiori e frutti dell’autunno hanno invaso gli angoli di Città Vecchia.

Con “Vicoli in Festa”, l’assessorato all’Ambiente dell’amministrazione Melucci, guidato da Paolo Castronovi, ha coinvolto cittadini e associazioni del quartiere con capofila Verdidea, la ditta che si occupa della manutenzione del verde urbano, per realizzare queste meravigliose installazioni naturali, tutte da guardare da oggi e per i prossimi giorni.

