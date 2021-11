Miss Puglia: domani l’elezione al Teatro Fusco di Taranto

La Puglia elegge la più bella ragazza della regione nell’ambito della 82esima edizione del concorso nazionale di bellezza di Miss Italia di Patrizia Mirigliani. A distanza di più di trent’anni la finalissima regionale di Miss Puglia fa tappa a Taranto, al Teatro Fusco, dove domani, domenica 14 novembre, sarà eletta la “reginetta” di bellezza pugliese, nella tappa organizzata dalla storica agenzia esclusivista di Miss Italia per la Puglia, Parole & Musica di Mimmo Rollo, e dalla “IFM” di Michele Montemurro.

Non una selezione qualsiasi ma quella che nel 1999 ha consentito all’unica pugliese, la foggiana Manila Nazzaro, oggi protagonista al “Grande Fratello Vip”, di aggiudicarsi la corona più ambita da ogni ragazza italiana. Alle ore 21 i riflettori saranno puntati sulla tappa che decreterà la capofila delle prefinaliste nazionali pugliesi del concorso, ma non solo. Si assegneranno anche altre due fasce: Miss Be Much Puglia e Miss Eleganza Puglia che consentiranno alle vincitrici di accedere alle prefinali nazionali di Miss Italia.

A condurre la serata un presentatore d’eccezione: Giovanni Conversano, noto al grande pubblico per le varie apparizioni nei programmi televisivi di Maria De Filippi, e in un’altra vita, sportiva s’intende, già protagonista a Taranto allo stadio Erasmo Iacovone in una partita di Serie C1 giocando proprio contro i rossoblù. A coadiuvarlo ci saranno Cristian Nobile, Antonhy Fracasso e Tonio Rollo, in arte gli Scemifreddi, anche loro assurti alla ribalta sul grande schermo su Italia 1 con la partecipazione a “Colorado Cafè”.

