Alberi di leccio spezzati da vandali al quartiere Tamburi, intervento del Comune

L’Amministrazione Melucci è intervenuta per ripristinare una trentina di alberi di leccio spezzati da vandali in un’area del quartiere Tamburi, tra via Machiavelli e via Lisippo, nei pressi del cimitero San Brunone.

Si tratta di un parco urbano di oltre 250 alberi donato alla città, tre anni addietro dai sette Rotary Club della provincia ionica, con il determinante contributo del Comune di Taranto che, infatti, sposò il progetto concedendo l’area e tutto l’appoggio necessario all’iniziativa.

«Avuto notizia dell’accaduto – ha commentato l’assessore all’Ambiente Paolo Castronovi in occasione del sopralluogo in sito – abbiamo subito provveduto a piantumare nuove piante di leccio in sostituzione di quelle spezzate: l’amministrazione Melucci ha una particolare attenzione nei confronti del verde urbano, soprattutto nei quartieri periferici come i Tamburi».

