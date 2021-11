Taranto: hashish nella sala giochi abusiva, arrestato dai carabinieri

Nella tarda serata del 10 novembre, i carabinieri della Sezione operativa di Taranto e della Stazione Salinella, unitamente a personale del NAS di Taranto hanno fatto irruzione in un circolo ricreativo situato in Via Lago Maggiore al fine di controllarne il rispetto delle normative e verificare l’identità di gestore ed avventori.

Durante il controllo i militari, insospettiti dall’atteggiamento anomalo tenuto dal titolare della sala giochi, M.S., 30enne, tarantino con precedenti penali alle spalle, hanno deciso di effettuare una minuziosa perquisizione del locale ricorrendo anche all’ausilio di unità cinofile della GdF di Taranto.

Le attività hanno dato esito positivo in quanto i militari sono riusciti a rinvenire ben 5 panetti di hashish ingegnosamente occultati all’interno di un tavolo da biliardo, mentre un 17enne che collaborava con il titolare del bar è stato trovato in possesso di 560 euro in banconote di vario taglio per le quali non è riuscito a fornire spiegazioni. I due soggetti sono stati così condotti in caserma e mentre il maggiorenne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, per detenzione illecita di stupefacenti il minorenne è stato denunciato a piede libero per concorso nel reato.

Dal controllo è emerso altresì che il circolo ricreativo risultava carente di ogni autorizzazione amministrativa, motivo per il quale al citato 30enne è stato notificato un provvedimento di chiusura dell’esercizio e nonché una sanzione di 6.000 euro. Nel corso delle verifiche infine, un avventore è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish, motivo per il quale è stato segnalato alla locale Prefettura come assuntore di stupefacenti per uso non terapeutico.

Correlati

Commenta l'articolo: