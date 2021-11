L’amministrazione Melucci lancia il progetto “Famiglie in biblioteca”

Si chiama “Famiglie in biblioteca” l’iniziativa di promozione culturale che avrà come protagonisti, nelle vesti di “bibliotecari in erba”, le alunne e gli alunni delle scuole primarie di Taranto.

Il progetto, approvato nel corso dell’ultima seduta dalla giunta Melucci, sarà presentato nei prossimi giorni ai dirigenti scolastici con tutte le indicazioni utili su come aderire all’attività laboratoriale rivolta agli studenti delle quarte e quinte classi della scuola primaria.

Il programma prevede la realizzazione di laboratori tenuti dal personale della biblioteca comunale “Pietro Acclavio”. Nel corso degli incontri saranno fornite tutte le informazioni utili ai piccoli bibliotecari che, al termine del percorso laboratoriale, avranno il compito di presentare la biblioteca in occasione delle aperture domenicali straordinarie dedicate alle famiglie.

Nell’ambito del progetto è prevista anche la cerimonia di consegna degli attestati alle alunne e agli alunni da parte dell’assessore alla Cultura Fabiano Marti.

«L’iniziativa è in linea con la mission dell’amministrazione Melucci – ha spiegato l’assessore -, che è fortemente impegnata in iniziative di promozione della lettura, e della cultura in generale nella città di Taranto, soprattutto tra i più giovani. Nello specifico, il progetto “Famiglie in biblioteca” rappresenta la possibilità di rendere la biblioteca Acclavio una vera e propria casa della cultura in cui le famiglie possano sostare, leggere libri, intrattenersi con i propri figli, in uno spazio sicuro a loro dedicato. Il progetto sperimentale, che al momento prevede tre edizioni da tenersi tra il 2021 e il 2022, ha tutti i presupposti per diventare un appuntamento fisso dedicato alle famiglie di Taranto».

