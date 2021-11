Il CUP Taranto incontra la Provincia di Taranto

Una delegazione del CUP (Comitato Unitario Professioni) Taranto è stata ricevuta dal Presidente della Provincia, Giovanni Gugliotti, e dal Vicepresidente Giuseppe Fischetti, rispettivamente Sindaci di Castellaneta e di Fragagnano.

La delegazione del CUP Taranto era composta dal Presidente Giovanni Prudenzano (presidente Ordine Consulenti Lavoro), Giovanni Patronelli (Presidente Ordine Ingegneri Taranto), Andrea Occhilupo (presidente Ordine Agrotecnici) e Roberto Corrado in rappresentanza dei Geometri.

L’incontro svoltosi in un clima di viva cordialità e costruttivo e propositivo confronto, ha visto la delegazione del CUP Taranto, organismo cui aderiscono ordini professionali che rappresentano oltre 13.000 professionisti del territorio, presentare la esigenza di un maggior coinvolgimento dei professionisti locali nel processo di individuazione di un nuovo modello di sviluppo economico sociale della comunità.

«Taranto e la sua provincia – ha convenuto il Presidente Giovanni Gugliotti – vivono un momento di svolta epocale, oserei dire storica, e, al di là delle diverse “appartenenze”, dobbiamo essere coesi e pronti a cogliere le numerose e importanti opportunità che si stanno presentando, evitando che altri territori se ne avvantaggino».

Il presidente Gugliotti ha così toccato una nota dolente per il CUP Taranto: «Non è possibile assistere al conferimento di incarichi a studi professionali di altri territori – ha infatti stigmatizzato Giovanni Prudenzano – che poi, oltre il danno la beffa, spesso ci contattano per svolgere qui il lavoro a prezzi stracciati, lo stesso che purtroppo accade anche ad aziende di cui siamo consulenti!»

Il Presidente Giovanni Gugliotti ha convenuto dando la massima disponibilità dell’Ente Provincia ad avviare a tal riguardo un confronto con il Comitato Unitario Professioni Taranto, sottolineando allo stesso tempo che spesso è la normativa ad imporre bandi di gara che militano la partecipazione ad aziende o studi associati di determinate “dimensioni”.

Per questo l’invito del Presidente Giovanni Gugliotti al CUP Taranto, prontamente accolto dai presenti, è stato quello di promuovere una cultura della rete che consenta anche a soggetti locali di poter partecipare a tutte le gare.

Al riguardo il Vicepresidente Giuseppe Fischetti ha colto l’occasione per informare i presenti di diversi bandi in itinere che potrebbero rappresentare una importante opportunità anche per le aziende locali.

