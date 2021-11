Emendamenti ex Ilva, Rizzo (USB): “Un sentito ringraziamento al sen. Turco”

“Depositato dal senatore Mario Turco al Decreto fiscale e lavoro l’emendamento mirato a sbloccare il Tfr passivo dei dipendenti ex Ilva in amministrazione straordinaria. Il senatore, per ragioni di natura tecnica, in settimana presenterà nella legge di Bilancio l’altro emendamento, quello relativo alla integrazione salariale degli stessi lavoratori.

Ora toccherà ai lavoratori e al sindacato tenere iniziative a sostegno del decreto che potrebbe avere una portata rivoluzionaria, andando a modificare la norma in favore di tutti i lavoratori in AS, compresi gli ex Alitalia, accanto ai quali ci siamo ritrovati di recente a manifestare tra le vie della capitale.

Esprimo soddisfazione e rivolgo un sentito ringraziamento al sen. Turco che ha a cuore gli ex Ilva e, da persona seria, coerente e competente, lo ha dimostrato concretamente con questi emendamenti. Un ringraziamento anche all’ex ministro del Lavoro Nunzia Catalfo.”

Nota di Franco Rizzo coordinatore provinciale Usb Taranto

