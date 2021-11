CasaImpresa incontra il nuovo assessore alla Polizia Locale

CasaImpresa Taranto ha incontrato il nuovo assessore comunale alla Polizia Locale, Cosimo Ciraci ed il componente dello Staff Sindaco, POLISMAKER, già assessore allo Sviluppo Economico, Fabrizio Manzulli per discutere di una serie di questioni relative al centro di Taranto. Primo argomento affrontato quello relativo alla sperimentazione dell’isola pedonale in via Di Palma Principe, per altri due isolati.

L’associazione datoriale ha presentato richiesta di valutazione anche della realizzazione dell’isola pedonale in via Anfiteatro, nel tratto compreso tra via Cavallotti e via Nitti, nei weekend compresi tra l’11 dicembre 2021 e l’8 gennaio 2022. Si è parlato delle aree di sosta “park and raid” previste su piazzale Democrate e sul piazzale antistante il parco Cimino, ed è stata riproposta la soluzione dei parcheggi presso la caserma Mezzacapo per il periodo natalizio, in cui maggiore è il bisogno di avere spazi a disposizione per la sosta delle auto.

Tanti i temi trattati, tra cui le attività natalizie al Borgo ed il progressivo ridimensionamento dei Dehors, che dovranno essere proporzionati agli spazi interni, in quanto si è passati da una estrema precarietà e dal bisogno di trovare soluzioni alternative e idonee per lavorare comunque, alla necessità di vivere il periodo post pandemia, regolamentando il tutto e contemperando le esigenze di lavoro dei pubblici esercizi e quelle di un maggior numero di posti auto.

Francesca Intermite, Presidente CasaImpresa Taranto: “Obiettivo: migliorare la vivibilità in quello che continua indubbiamente ad essere il salotto della città, ma che da tanto è interessato da una serie di problematiche, tra cui la desertificazione commerciale. Proseguiamo così in una fase ispirata al confronto con l’amministrazione comunale di Taranto, e con il nuovo assessore al ramo, certi di dovere affrontare e appianare insieme le varie criticità. Verrà programmato a breve, intanto, un incontro in particolare sulla situazione della circolazione stradale nella zona di via Liguria”.

