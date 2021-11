Festival della Valle d’Itria: si è spento Pasquale D’Arcangelo

Viene accolta con profonda tristezza la notizia della scomparsa del giornalista Pasquale D’Arcangelo, che per lunghi anni sino all’edizione del 2017, ha ricoperto il ruolo di Capo Ufficio Stampa del Festival della Valle d’Itria, istituzione con la quale ha sempre collaborato e per la quale ha impiegato tutta la professionalità e l’entusiasmo per raccontare e far conoscere sia la programmazione artistica che la città di Martina Franca.

«Scompare un pezzo della storia del nostro Festival, dai tempi “eroici” dei primi anni, fino al consolidamento e all’affermazione degli anni più recenti – commentano insieme al Presidente Franco Punzi i suoi più stretti collaboratori – A Pasquale va il merito di essersi speso in prima persona perché al Festival della Valle d’Itria fosse riconosciuto un ruolo di primo piano nella vita culturale del nostro Paese e all’interno della società civile che lo ospita. Insostituibile è stato il suo ruolo per far conoscere e amare il Festival e la città di Martina Franca agli ospiti che da tutto il mondo venivano ad assistere agli spettacoli e poi scoprivano grazie a lui e al suo appassionato e torrenziale eloquio una terra ricca di fascinazioni».

Unanime il ricordo affettuoso che in queste ore i cittadini di Martina Franca e i tanti giornalisti e che lo hanno conosciuto stanno esprimendo sui social.

