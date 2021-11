Trasporto pubblico locale, Melucci: «120 nuovi mezzi, dal 2017 al 2022»

Un rinnovo del parco mezzi senza precedenti, quello attuato dall’amministrazione Melucci attraverso la partecipata Kyma Mobilità.

«Seguendo un programma dettagliato – le parole del primo cittadino –, abbiamo definitivamente abbandonato il ricorso all’acquisto di mezzi usati, per puntare su “nuovo” e alimentazione ibrida. In questo modo, durante il mio mandato abbiamo consentito l’arrivo di circa 60 mezzi nuovi, oltre gli altrettanti che arriveranno per il 2022».

Nel dettaglio, dal 2017 a oggi sono stati acquistati 5 autosnodati, 11 autobus lunghi, 13 autobus medi, 8 autobus corti e 24 autobus lunghi ibridi. Nel corso del prossimo anno arriveranno altri 58 autobus lunghi ibridi e 4 autobus elettrici.

Sul fronte della mobilità sostenibile, quindi, l’amministrazione Melucci conferma la piena adesione alle prospettive tracciate nel piano di transizione “Ecosistema Taranto”, insieme con l’ambiziosa progettazione delle BRT, le linee elettrice veloci che miglioreranno la qualità degli spostamenti in città.

