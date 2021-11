Buoni spesa, nuova erogazione da 1,1 milioni

L’amministrazione Melucci, nell’ambito delle attività dei Servizi Sociali, riparte con una nuova erogazione di buoni spesa per un valore complessivo di circa 1,1 milioni. Due i tagli in erogazione: 300 euro per nuclei familiari da 1 a 3 persone; 500 euro per nuclei familiari oltre 3 persone. I buoni spesa saranno erogati attraverso il sistema elettronico di ricarica su tessera sanitaria.

A farlo sapere l’assessore ai Servizi Sociali, Gabriella Ficocelli, che ricorda come questa misura sia dedicata ai nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

L’avviso pubblico e la domanda online sono disponibili al link https://www.comune.taranto.it/index.php/2-uncategorised/3260-domanda-buoni-spesa-covid.

