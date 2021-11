Tim e Asl/Ta: fascicolo sanitario elettronico grazie a “scuola di internet per tutti”

Dal 15 novembre webinar gratuiti online per i cittadini grazie al progetto ‘Operazione Risorgimento Digitale’, la più grande iniziativa di inclusione sulle competenze digitali avviata in Italia Taranto, 8 novembre 2021 TIM e la ASL di Taranto insieme per far conoscere ed utilizzare il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) ai cittadini di Taranto e provincia grazie al progetto della “Scuola di Internet per Tutti”: un programma di facilitazione digitale dedicato a persone di ogni età che hanno la possibilità di apprendere concretamente come le applicazioni e i servizi digitali possano semplificare la vita e le attività quotidiane. In particolare, dal prossimo 15 novembre, attraverso la personalizzazione del percorso ‘Migliorare la vita con il Digitale’, sarà a disposizione degli utenti della Asl di Taranto e di tutto il territorio un focus sull’attivazione e l’utilizzo dello SPID e del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Due i webinar, di un’ora ciascuno, rispettivamente dal titolo ‘identità digitale e attivazione SPID’ e ‘Fascicolo Sanitario Elettronico’. I due webinar, a distanza di una settimana l’uno dall’altro, daranno modo ai partecipanti di creare ed attivare subito le proprie identità digitali e il FSE tra una settimana e la successiva. Per iscriversi è disponibile l’indirizzo https://forms.gle/jLkimvcEokKShhhc8.

La ASL di Taranto, con questo progetto ha inteso dare il proprio contributo per accelerare il processo di transizione digitale: nel territorio jonico, come in qualsiasi altro luogo del Paese deve essere colmato il ritardo accumulato per superare il diffuso analfabetismo digitale con interventi di ‘facilitazione compensativa’ senza i quali la digitalizzazione, invece di includere, paradossalmente, rischia di trasformarsi in un potente strumento di esclusione sociale. ‘Migliorare la vita con il digitale’ utilizza la piattaforma Google Workspace ed è realizzato in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale. Utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico e Spid, sono i temi al centro delle lezioni. Ad oggi sono state accompagnate oltre 60.000 persone, gestite 100.000 richieste di supporto e realizzate iniziative di sensibilizzazione che hanno generato oltre 1 milione di visualizzazioni. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di ‘Operazione Risorgimento Digitale’, la grande alleanza promossa da TIM e oltre 40 partner di eccellenza del settore pubblico, privato e no profit, nata nel 2019 con l’obiettivo di chiudere il digital divide culturale, accelerare le competenze digitali tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e superare il ritardo rispetto agli altri Paesi europei nell’utilizzo delle nuove tecnologie.

