Rappresentanze sindacali, Usb unico sindacato presente nella Dea Impianti srl

“L’Unione Sindacale di Base continua ad affermarsi nelle aziende del territorio come sindacato concretamente al fianco dei lavoratori, per questo scelto dagli stessi. Nella Dea Impianti srl (azienda metalmeccanica che si occupa di Impianti Fotovoltaici, lavori di installazione e manutenzione di impianti elettrici industriali e civili…) l’Usb registra la totalità delle adesioni, risultando l’unico sindacato presente.

Concluse le votazioni per le rappresentanze sindacali in azienda; vengono eletti Antonio Fedele come rsu/rls, e Giovanni Chericoni e Cosimo Matichecchia come rsu.

Ai dipendenti scelti dai colleghi attraverso le elezioni i nostri migliori auguri di buon lavoro; ai lavoratori tutti un sentito ringraziamento per la fiducia accordata all’Unione Sindacale di Base.”

Nota di Egidio Murciano e Federico Cefaliello di Usb Taranto

