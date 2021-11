Massafra: maltratta e minaccia di morte la moglie, arrestato dai carabinieri

I militari del Comando Stazione di Massafra (TA) hanno tratto in arresto O.S., 44enne, pregiudicato, per maltrattamenti in famiglia e minaccia a mano armata. Tutto è iniziato quando, nella giornata di ieri, una donna si presentava in lacrime alla Stazione Carabinieri, denunciando una serie di violenze verbali e psicologiche che era costretta a patire da tempo (da oltre venti anni) ad opera del marito.

La donna parla di una relazione difficile, di un rapporto coniugale, che negli ultimi anni si era fatto insopportabile, soprattutto a causa dell’abuso di alcool dell’uomo. Le discussioni prima saltuarie, poi divenute quasi continue, sfociavano in vere e proprie aggressioni verbali, frasi ingiuriose e minacce, proferite anche alla presenza dei figli. Nell’ultimo grave episodio, l’uomo avrebbe minacciato di morte la moglie, prima con l’uso di un coltello e poi addirittura di una pistola, circostanza che avrebbe spinto la donna, ormai terrorizzata, a denunciare le vessazioni subite.

Proprio per questo motivo i carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione, dove al termine di accurata perquisizione, hanno rinvenuto una pistola scacciacani, priva del tappo rosso, che è stata sequestrata. All’interno dell’autovettura nella disponibilità dell’uomo, invece, è stato rinvenuto un martello di grosse dimensioni, anche quest’ultimo sottoposto a sequestro. A causa della sua grave condotta, il 44enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e minaccia a mano armata e sottoposto agli arresti domiciliari.

