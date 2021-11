Covid, ristori per oltre 46milioni di euro col bando “Custodiamo le imprese”

Con una dotazione finanziaria di 46,2milioni di euro, sarà attiva da domani, martedì 9 novembre, fino al 9 dicembre 2021, la procedura per accedere ai fondi straordinari messi in campo per l’emergenza Covid.

Destinatari della misura sono le imprese micro, piccole e medie del territorio pugliese, costrette alla chiusura per decreto nel corso del 2021, che beneficeranno di un ristoro a fondo perduto, fino ad un massimo di 25mila euro, legato al quadro temporaneo degli aiuti concessi dall’Unione Europea per il Covid.

Lo strumento di agevolazione sarà gestito da Puglia Sviluppo in qualità di organismo intermedio.

Si tratta di un importantissimo intervento di sostegno a quelle imprese che più di tutti hanno patito la pandemia, tra cui i piccoli artigiani, i barbieri, i parrucchieri, il settore dell’estetica, del wedding, quello degli ambulanti, il settore dello sport e del divertimento e altri.

Si conferma così la grande attenzione della Regione Puglia, nella persona del Presidente Emiliano e dell’assessore al ramo, Delli Noci, per non lasciare indietro nessuno, con aiuti che vanno a sopperire la carenza di liquidità, dovuta alla chiusura prolungata, per favorire una rapida ripartenza.

All’avviso possono partecipare le imprese che non hanno ottenuto ulteriori aiuti specifici da parte della Regione Puglia tra i quali quelli previsti da Microprestito (edizioni 2020 e 2021) e Titolo II Circolante (Capo 3 e Capo 6) dalle misure Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0 e Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0.

Inoltre l’’impresa che chiede il beneficio deve aver conseguito, nel periodo 1° luglio 2020-30 giugno 2021, un fatturato che non sia superiore al 70% di quello conseguito nel periodo 1° luglio 2019-30 giugno 2020, cioè dal confronto tra i due periodi deve risultare un decremento almeno del 30%.

Le istanze dovranno essere presentate attraverso il portale custodiamoleimprese.regione.puglia.it dal 9.11.2021, data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, e fino alle ore 12.00 del 9.12.2021.

Ne dà notizia Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.

