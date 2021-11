Taranto: 265 milioni di euro per le BRT

L’intero e rivoluzionario progetto di mobilità sostenibile dell’amministrazione Melucci, circa 50 km di linee elettriche a transito veloce su sede dedicata, ha trovato totale copertura finanziaria grazie alle risorse del PNRR.

Dopo i primi 130 milioni stanziati per la “linea blu”, già in progettazione, anche la “linea rossa” sarà destinataria di poco più di 134 milioni incardinati in un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, recentemente approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Unificata.

Correlati

Commenta l'articolo: