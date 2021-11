Lunedì 8/11 aprono i frantoi in Puglia e arriva olio nuovo

Entra nel vivo la raccolta delle olive in Puglia con l’apertura dei frantoi e con l’arrivo del primo olio nuovo Made in Puglia del 2021, particolarmente atteso in un anno segnato dalla riscossa, dopo che l’emergenza Covid ha sconvolto nel 2020 produzione e mercati.

L’appuntamento quest’anno è per lunedì 8 novembre a partire dalle ore 10,00 in Puglia, ad Andria, culla della produzione olivicola – olearia italiana, nell’azienda Antico Frantoio Muraglia, in Via S. Candido 83, con il “miracolo” della trasformazione delle olive in extravergine, prodotto simbolo della dieta mediterranea in tutto il mondo.

Per l’occasione saranno presentate da Coldiretti Puglia le stime sull’andamento della produzione regionale, con attenzione all’andamento della campagna olivicola e olearia provincia per provincia, ai dati sui consumi e sulle qualità dell’olio extravergine pugliese.

