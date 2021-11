Castellaneta: cercatore di funghi smarrito nel bosco, ritrovato dai carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, 4 novembre, i carabinieri della Stazione di Laterza (TA) hanno rintracciato una persona che si era smarrita nel bosco mentre raccoglieva i funghi.

L’uomo, giunto a bordo della sua autovettura in località Montecamplo – Casone di Castellaneta, è entrato nel bosco per raccogliere funghi, ma è stato sorpreso dalla fitta nebbia e dall’imbrunire che gli ha fatto perdere l’orientamento non riuscendo più a tornare sulla strada principale, così preso dal panico e disorientato, ha telefonato al 118 chiedendo aiuto.

Avviate le ricerche, i carabinieri della Stazione di Laterza, giunti nella contrada, hanno prima ritrovato l’auto del malcapitato e poi, in costante contatto telefonico, hanno azionato i dispositivi di segnalazione acustici e luminosi, dando la possibilità allo stesso di individuare e raggiungere la pattuglia.

Spaventato e stanco, ma in discrete condizioni fisiche, è stato riaccompagnato presso la sua abitazione.

Correlati

Commenta l'articolo: