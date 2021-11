Leporano (TA): i carabinieri arrestano un soggetto per furto in abitazione

Durante la tarda serata del 2 novembre, a Leporano, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Taranto hanno colto in flagranza e arrestato, per furto in abitazione, un 48enne con precedenti di polizia in trasferta da villa Castelli. I militari, allertati da un passante che insospettito dagli strani rumori provenienti da una villetta solitamente disabitata in questo periodo dell’anno, aveva chiamato il 112, si recavano immediatamente sul posto sorprendendo il citato 48enne che, a seguito di un maldestro tentativo di figa, è stato prontamente bloccato nel giardino dell’abitazione.

Il predetto, che vanta una lunga lista di precedenti per reati specifici, è stato perquisito e trovato in possesso di cacciaviti e altri attrezzi atti allo scasso. Nel corso del sopralluogo i carabinieri si sono resi conto che l’uomo, penetrato nella villa forzando una porta finestra, aveva completamente divelto le rubinetterie dei bagni rompendo i sanitari e la doccia, nonché provocando ulteriori danni all’interno dell’abitazione.

L’uomo è stato condotto in caserma e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria jonica, sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Taranto e provincia: i carabinieri segnalano una serie di soggetti

Nella giornata di ieri, i carabinieri del Comando Provinciale di Taranto hanno denunciato alla locale Autorità Giudiziaria una serie di persone e segnalato alla Prefettura diversi assuntori di stupefacenti per uso non terapeutico.

In particolare:

– i carabinieri di Sava hanno sorpreso un pregiudicato ventunenne del posto che, alla guida di un motociclo, deteneva in maniera abusiva una mazza tipo baseball lunga 60 cm; dai successivi accertamenti, è emerso altresì che il predetto conduceva il mezzo senza aver mai conseguito la patente di guida. Per quanto rilevato, pertanto, i militari hanno segnalato il soggetto per porto abusivo di armi e guida senza patente perché mai conseguita.

– personale della Sezione Radiomobile del capoluogo jonico ha denunciato:

· un 25enne pregiudicato di Pulsano, il quale, colpito da foglio di via obbligatorio, violava le prescrizioni in quanto circolava liberamente in Taranto senza giustificato motivo;

· un 27enne tarantino, trovato in possesso di un coltello che è stato dunque sequestrato.

Inoltre, i militari del pronto intervento della città dei due mari, hanno segnalato alla locale Prefettura 8 soggetti, poiché trovati in possesso, in vari controlli effettuati nel quartiere Salinella, di complessivi gr. 5 di cocaina, 16 di hashish e 9 di marijuana. La droga è stata sequestrata e verrà sottoposta alle previste analisi da parte del LASS del Reparto Operativo.

Correlati

Commenta l'articolo: