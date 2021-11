Kyma Ambiente: implementati i servizi per il 2 novembre

Una massiccia opera di pulizia e riassetto del quartiere Tamburi, nei pressi del cimitero San Brunone, in occasione della giornata dedicata alla commemorazione dei defunti. Un’implementazione del servizio, che si va ad aggiungere a quello svolto quotidianamente, partito nei giorni scorsi e continuato anche dopo le giornate in cui una maggiore affluenza si registra nella struttura cittadina.

Dalle prime ore dell’alba, mezzi e operatori di Kyma Ambiente hanno provveduto a ripulire le vie di accesso, strade, marciapiedi e zone in cui si trovano gli esercizi commerciali di vendita di fiori. Già dallo scorso fine settimana, passando per il primo novembre, in cui si inizia a registrare la presenza di molti cittadini in visita ai propri cari, fino al giorno successivo in cui le presenze aumentano notevolmente, le squadre dedite alla pulizia sono intervenute con spazzamento a mano, meccanico e con i mezzi dedicati al lavaggio delle strade.

«Siamo intervenuti in netto anticipo, preparandoci già nei giorni scorsi, in vista di questa ricorrenza – ha commentato il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli – i tarantini sono particolarmente sensibili a queste giornate e abbiamo aumentato i servizi di pulizia per garantire decoro sia all’esterno della struttura del San Brunone, sia al quartiere stesso». Un’attenzione che resta sempre alta su questo quartiere e su tutto il territorio cittadino: «Seguendo le indicazioni dell’amministrazione Melucci, impieghiamo le nostre squadre quotidianamente per tutelare le zone cittadine. Un bene comune a cui teniamo molto. C’è sicuramente ancora tanto da fare e da migliorare, ma giornate come queste, anche vedendo la risposta di civiltà della cittadinanza, ci spingono a continuare su questa strada».

