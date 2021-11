Via Di Palma, pedonalizzati altri due isolati

Cresce l’area pedonale di via Di Palma, con la sperimentazione approvata dalla giunta guidata dal sindaco Rinaldo Melucci. Dal 22 novembre 2021 al 6 gennaio 2022, periodo corrispondente al Natale tarantino, i due isolati tra via Duca degli Abruzzi e via Crispi saranno chiusi al traffico, replicando il modello già adottato da anni lungo la stessa arteria.

Accogliendo le istanze di commercianti e residenti, e procedendo nella direzione indicata dal primo cittadino rispetto a una maggiore fruibilità pedonale del centro, l’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci ha proposto la sperimentazione. «Partiamo in questo modo – ha spiegato – anche per valutare gli effetti di questa novità. Il nostro obiettivo è aiutare le attività commerciali presenti in zona e favorire una mobilità dolce: in presenza di riscontri positivi, renderemo la misura permanente».

