Ognissanti e commemorazione dei defunti, le celebrazioni nei cimiteri cittadini

In occasione delle sentite ricorrenze di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, saranno previste alcune celebrazioni nei cimiteri cittadini.

Lunedì 1 novembre, alle 9:30, il Gran Complesso Bandistico “G. Paisiello” – Città di Taranto eseguirà alcuni marce tradizionali nel cimitero “Santa Maria Porta del Cielo” di Talsano, appuntamento che sarà riproposto martedì 2 novembre alle 10 nel cimitero “San Brunone” del quartiere Tamburi.

Sempre martedì 2 novembre, il sindaco Rinaldo Melucci prenderà parte alla funzione religiosa che si terrà alle 10 nella cappella del “San Brunone”, cui seguirà la deposizione delle corone ai famedi militari presenti all’interno della struttura cimiteriale.

La giornata si concluderà nel cimitero di Talsano, alle 15, con la celebrazione eucaristica.

Commemorazione dei defunti, le variazioni a traffico e sosta

In occasione della commemorazione dei defunti, sono stati disposti provvedimenti per regolamentare sosta e circolazione nelle strade adiacenti il cimitero “San Brunone”, nel quartiere Tamburi. Sabato 30 e domenica 31 ottobre, lunedì 1 e martedì 2 novembre, dall’alba al tramonto, sarà vietata la sosta sulle seguenti vie: via Murialdo (ambo i lati), via Lisippo (ambo i lati nel tratto via Murialdo/via Cimitero), via Cimitero (ambo i lati), viale Principale (ambo i lati), via San Brunone (ambo i lati).

Questi provvedimenti sono stati disciplinati con l’ordinanza dirigenziale 553 del 26 ottobre.

Anche la viabilità privata subirà alcune variazioni. Nello specifico, i veicoli provenienti dal rondò Croce dovranno accedere al quarto cancello (cancello Ovest) dallo svincolo della superstrada Taranto-Grottaglie, mentre i veicoli provenienti da via Orsini potranno percorrere via Machiavelli, via Lisippo, via Cimitero per accedere al terso cancello (cancello Est) o proseguire su via Cimitero e svoltare a destra su viale Principale (corsia sud) per raggiungere l’ingresso principale.

I veicoli provenienti da via Troilo, invece, immettendosi su via Lisippo potranno svoltare a destra per raggiungere il terzo cancello (cancello Est) o proseguire su via Cimitero e svoltare a destra su viale Principale (percorrendo la corsia sud) per raggiungere il cancello principale.

