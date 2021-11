Convenzione tra farmacie e amministrazione, incontro a Palazzo di Città

Prosegue il lavoro di coordinamento tra l’amministrazione Melucci, l’Ordine dei Farmacisti e Federfarma, per definire una piattaforma convenzionale che consenta agevolazioni a favore dei cittadini più deboli.

Il sindaco Rinaldo Melucci, accompagnato dalla consigliera comunale Gina Lupo e dal segretario generale dell’ente, Eugenio De Carlo, ha incontrato il presidente di Federfarma Taranto Rossano Brescia e il presidente dell’Ordine dei Farmacisti ionico Francesco Settembrini, confermando la volontà di rinnovare la convenzione esistente e avviare iniziative congiunte.

«Abbiamo ringraziato i farmacisti ionici per il ruolo svolto durante le fasi peggiori della pandemia – le parole del primo cittadino –, ma anche per quanto fatto quest’estate con le agevolazioni per l’acquisto di sali minerali. Proprio partendo da quella disponibilità, abbiamo confermato a farmacie e farmacisti la volontà di costruire una collaborazione duratura, utilizzando la loro rete e le nostre risorse. Ringrazio anche la consigliera Lupo per gli ottimi suggerimenti portati al tavolo, grazie alla sua esperienza a tutela dei diritti femminili: come detto, partiremo dalla convenzione già esistente e la amplieremo, proprio avendo particolare attenzione per le esigenze delle donne».

Correlati

Commenta l'articolo: