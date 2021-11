“Da naufrago a cittadino”, l’assessore Cinquepalmi all’evento in Concattedrale

L’assessore alla Pubblica Istruzione Deborah Cinquepalmi ha partecipato all’evento “Da naufrago a cittadino”, tenuto nella Concattedrale Gran Madre di Dio.

L’appuntamento è stato promosso da enti e associazioni della società civile, che ambiscono a costruire insieme un percorso che accompagni il migrante lungo la strada per diventare cittadino italiano. I protagonisti hanno raccontato le varie tappe per arrivare in Italia, la prigionia imposta dai trafficanti di uomini, il salvataggio in mare e l’arrivo sulle nostre coste.

«Ho manifestato la vicinanza dell’amministrazione Melucci al tema dei migranti – le parole di Cinquepalmi –, ricordando che il nostro sindaco ha, sin dal suo insediamento, dichiarato “Taranto porto aperto e sicuro”: non solo perché ce lo impongano le leggi nazionali, ma perché l’umanità e l’accoglienza sono i principi fondanti della nostra comunità».

