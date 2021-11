Viale Magna Grecia, rimosse le ultime barriere architettoniche

Sono stati completati gli interventi di rimozione delle ultime barriere architettoniche presenti in viale Magna Grecia, all’altezza della Concattedrale Gran Madre di Dio.

Il cantiere per la realizzazione della nuova viabilità, infatti, era stato sospeso in occasione della 49esima “Settimana Sociale dei Cattolici Italiani”, evitando che la presenza di mezzi e operatori al lavoro potesse intralciarne il regolare svolgimento.

«Abbiamo chiuso a tempo di record i lavori sulla sede stradale – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Viggiano –, mancava solo questo piccolo, ma fondamentale intervento. Basti pensare che in quell’area non si facevano interventi di questo tipo da circa 25 anni. Già in coerenza con quanto previsto dal Piano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche, quindi, rendiamo tutte le nuove opere pienamente accessibili».

