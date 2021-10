Politiche del lavoro, nasce a Laterza uno sportello per giovani e imprese

Il protocollo d’intesa siglato a Laterza è una importante opportunità per un territorio che vuole crescere. L’accordo è stato sottoscritto dal Comune, da CasaImpresa Taranto, da Programma Sviluppo e da Finanza e Controllo, e consentirà di aprire a breve, sul territorio di Laterza, in uno dei locali dell’amministrazione comunale, uno sportello di orientamento. Due le fasce dei destinatari: i giovani e le imprese. I primi potranno trovare informazioni sulle politiche attive sul territorio; le imprese verranno messe a conoscenza delle opportunità rappresentate da bandi e avvisi in essere su base regionale. Si tratta della possibilità di intercettare finanziamenti importanti e misure decisive a supporto del mercato del lavoro che mai come in questo momento, ha bisogno di essere sostenuto ed alimentato.

Francesca Intermite, Presidente CasaImpresa Taranto: “E’ un progetto pilota che avviamo con l’obiettivo di perseguire le finalità della formazione e creare in questo modo il potenziale di sviluppo per il nostro territorio. Un progetto che parte da Laterza, città dinamica e giovane, che crede nel cambiamento puntando sulle competenze e sulla professionalità”.

Franco Frigiola, Sindaco di Laterza: “Ho voluto fortemente istituire la delega “Incubatore di Imprese” affidandola al Vice Sindaco Sebastiano Stano, perché si curasse con particolare attenzione la fase della costituzione dell’impresa. Con questo accordo proseguiamo con coerenza, offrendo un’opportunità al territorio, in particolare ai giovani che hanno un’idea imprenditoriale da realizzare sviluppando le proprie capacità e utilizzando le competenze acquisite”.

Silvio Busico, Programma e Sviluppo: “Questo protocollo è importante perché permette di far crescere la rete di sportelli di orientamento per i giovani e di supporto alle imprese sul territorio della provincia di Taranto. Questa duplice finalità consente di offrire a entrambe le parti, tutta la gamma di opportunità in tema di politiche attive del lavoro: il riferimento è al programma di Garanzia Giovani, che a breve ripartirà con maggiore slancio, ma anche alle possibilità per le imprese di accedere a fondi e bandi per competitività e non solo. È una grande opportunità per il territorio perché parliamo di stanziamenti importanti ed è necessario farsi trovare pronti”.

Francesco Marangi, Finanza e Controllo: “Un progetto condiviso da CasaImpresa e dal Comune di Laterza, che dimostra l’importanza di un gioco di squadra che viene portato avanti in sinergia da pubblico e privato”.

Il documento è stato sottoscritto presso la sala Cavallerizza, a Laterza, da Franco Frigiola Sindaco di Laterza, Francesca Intermite, Presidente CasaImpresa Taranto, Silvio Busico, Direttore Generale PROGRAMMA SVILUPPO, e Francesco Marangi, Finanza e Controllo Consulenti Aziendali Associati.

Presenti anche Sebastiano Stano, Vice Sindaco di Laterza, Luigi Traetta, Vicepresidente di CasaImpresa Taranto, e Fulvio Iurlano, Project Manager Programma Sviluppo.

