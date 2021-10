Halloween, è Zucca Day da padella a intaglio

Ad Halloween arriva lo Zucca Day per scoprire i segreti della regina dell’inverno, dalla padella all’intaglio ma anche per decorare le case. L’iniziativa è della Coldiretti che nei mercati di Campagna Amica in Puglia organizza degustazioni, esposizioni, lezioni dedicate all’ortaggio più grande del mondo che è diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa.

Sabato 30 ottobre, a partire dalle ore 10,00, a Taranto al mercato di Campagna Amica di Viale Virgilio 33 ci sarà il tutorial sull’intaglio di zucche a KM zero che saranno donate all’asilo nido Montessori Bilingue Mamà, insieme ad altri prodotti tipici d’autunno, mentre a Brindisi al mercato contadino di Viale Virgilio 226 spazio all’esposizione di mostruose sculture ma anche ai consigli dell’agrichef per cucinare le zucche al meglio in padella. Domenica 31 ottobre le ‘zucche vengono dal mare’ al mercato contadino di Campagna Amica al porto antico sulla banchina solfatara a Monopoli con il Festival della zucca e la loro decorazione.

Saranno organizzate esposizioni dei vari tipi di zucca con focus sulla biodiversità, lezioni di intaglio, show cooking e per i bambini laboratori didattici e omaggi gustosi.

Nell’occasione sarà divulgato anche il Dossier Coldiretti “Fra clima e Covid, le zucche degli italiani” sulla produzione nazionale ma anche i segreti per realizzare una perfetta zucca di Halloween.

