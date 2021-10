Vaccinazione Covid: calendario aperture hub

Ecco il calendario di apertura degli hub vaccinali della provincia di Taranto per la prossima settimana: l’hub presso l’Arsenale della Marina sarà operativo martedì 2, giovedì 4 e venerdì 5 novembre dalle 9.00 alle 17.00, mercoledì 3 novembre dalle 9.00 alle 14.00; l’hub presso la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare SVAM sarà chiuso da lunedì 1 a domenica 7 novembre; l’hub di Ginosa sarà aperto per le persone prenotate martedì 2 e venerdì 5 novembre dalle 9.00 alle 14.00, chiuso mercoledì 3 e giovedì 4 novembre; il centro vaccinale di Grottaglie sarà operativo mercoledì 3 e venerdì 5 novembre dalle 9.00 alle 14.00, chiuso martedì 2 e giovedì 4 novembre; a Manduria, hub operativo per le prenotazioni martedì 2 e giovedì 4 novembre dalle 9.00 alle 17.00, chiuso mercoledì 3 e venerdì 5 novembre; a Martina Franca, centro vaccinale operativo giovedì 4 novembre dalle 9.00 alle 17.00, chiuso martedì 2, mercoledì 3 e venerdì 5 novembre; il centro vaccinale di Massafra, infine, sarà accessibile mercoledì 3 e venerdì 5 novembre dalle 9.00 alle 17.00, chiuso martedì 2 e giovedì 4 novembre.

Tutti i centri saranno chiusi lunedì 1, sabato 6 e domenica 7 novembre.

