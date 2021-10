Proseguono le attività di manutenzione e di implementazione delle aree per i più piccoli. Partendo da parco Cordelia Jannelli (villa Attica) si procederà in altre zone di Taranto 2, Salinella, Lama e Tramontone. «Stiamo già programmando interventi in altre aree – fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Viggiano – come piazza Catanzaro dove a breve partirà la realizzazione di un nuovo playground».

