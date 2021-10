Tampon Tax, Ficocelli e Lupo firmano la petizione dell’associazione “Onde Rosa”

L’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli e la consigliera comunale alle Pari Opportunità Gina Lupo hanno firmato la petizione “Stop Tampon Tax! Il ciclo non è un lusso” promossa dall’associazione “Onde Rosa” per abbassare l’IVA sugli assorbenti al 4%.

L’iniziativa rientra nella campagna lanciata da Coop “Close the Gap”, fatta di azioni e impegni concreti per promuovere la parità di genere femminile e combattere le disparità. L’amministrazione Melucci sta sostenendo la campagna, che ha come obiettivo quello di portare avanti un dialogo su temi importanti, coinvolgendo i consumatori, i soci, i dipendenti e i fornitori di prodotto a marchio.

Un primo risultato è stato raggiunto grazie alla recente approvazione da parte del Governo dell’abbattimento dell’IVA sugli assorbenti dal 22% al 10%.

La raccolta firme continua in presenza alla Coop fino a sabato 30 ottobre, dalle 10 alle 12:30 e dalle 17 alle 19:30.

Correlati

Commenta l'articolo: