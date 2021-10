La Polizia Locale recupera due mezzi del bike sharing

Una pattuglia della Polizia Locale ha recuperato due bicilette del servizio di bike sharing “PisTa!”, custodite illecitamente all’interno del cortile condominiale di un immobile in via Crispi. Dopo una segnalazione giunta alla centrale operativa del comando, gli agenti si sono recati sul posto per un sopralluogo, trovando le due biciclette incatenate alla ringhiera interna del sottoscala del palazzo e, di fatto, sottratte alla fruizione libera da parte della collettività.

I mezzi sono stati recuperati e restituiti al responsabile del servizio di bike sharing. Il sindaco Rinaldo Melucci e l’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci hanno espresso il loro plauso agli agenti per la solerzia e l’impegno mostrati.

Correlati

Commenta l'articolo: