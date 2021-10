Ilva in As., emendamento del sen. Turco presentato al Governo

Le richieste di USB in merito a due aspetti della vertenza relativa ai lavoratori ex Ilva in As sono state accolte dal Senatore Mario Turco che ha presentato al Governo un emendamento relativo alla proroga dell’integrazione salariale e allo sblocco del TFR insinuato nello stato passivo. Nei prossimi giorni, l’emendamento verrà depositato in Senato. Si tratta di questioni più volte sollevate dalla nostra organizzazione sindacale al fine di dare ai cassintegrati ex Ilva una possibilità per irrobustire il reddito mensile di ciascuno che al momento non supera le 900 euro. Ringraziamo il Senatore Mario Turco per la sensibilità mostrata verso i lavoratori di Ilva in As.

Nota di Franco Rizzo coordinatore provinciale USB Taranto.

