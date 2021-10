Irregolarità e lavoratori in nero, i carabinieri chiudono ortofrutta a Talsano

Il 26 ottobre i Carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) unitamente ai colleghi della Stazione di Talsano hanno effettuato un controllo presso un negozio di Talsano nell’ambito di una serie di attività mirate al contrasto dello sfruttamento del lavoro nero ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In particolare il controllo è ricaduto su un negozio di prodotti ortofrutticoli nei cui confronti, già nei giorni precedenti al controllo, i militari avevano focalizzato le proprie attenzioni in virtù della presenza di presunte irregolarità.

Nel corso delle attività ispettive infatti venivano contestate al titolare diverse mancanze tra cui “omessa sorveglianza sanitaria”, “omessa valutazione dei rischi”, “omessa consegna di DPI”, “omessa informazione e formazione dei lavoratori sui rischi”, inoltre veniva appurato che uno dei dipendenti dell’attività commerciale era “a nero”. In virtù di ciò il titolare veniva denunciato in stato di libertà e sanzionato per complessivi euro 55.450 e veniva applicata la sospensione cautelare dell’attività imprenditoriale.

Inoltre i Carabinieri accertavano che il lavoratore a nero percepiva illegittimamente il beneficio del Reddito di Cittadinanza, avendo conseguito alla data odierna 2800 euro. Anche quest’ultimo veniva quindi segnalato all’Autorità Giudiziaria per indebita percezione del reddito di cittadinanza.

