Sciopero Leonardo, FdI: “Basta ambiguità, la proprietà venga in Regione a dirci la verità”

“Inutile girarci attorno: se alla LEONARDO di Grottaglie si continua con la monocommittenza (le fusoliere del Boeing 787), lo stabilimento non avrà futuro.

“Ancora una volta la scontata vicinanza ai lavoratori e sindacati per la mobilitazione organizzata oggi non pu? essere l’unica azione che come Consiglio regionale possiamo mettere in campo. E’ necessario mobilitarsi per fare chiarezza sul futuro di quella che è stata un’eccellenza industriale pugliese e che da qualche anno a questa parte, con l’inerzia del governo regionale, sta perdendo in competitività e produttività.

“Per questo, raccogliendo il grido di allarme di FIM, FIOM E UILM che denunciano l’ambiguità di Leonardo, abbiamo deciso di convocare d’urgenza in Commissione il presidente Emiliano, l’assessore Delli Noci, il capo della Task force Caroli e i rappresentanti sindacali, ma soprattutto l’amministratore delegato di Leonardo, Profumo. Vogliamo che una volta per tutte venga fatta chiarezza sul Piano industriale della multinazionale. La sensazione è che ci sia la volontà di preferire nella propria strategia industriale altre sedi del Nord Italia, o peggio ancora dell’estero. Vogliamo sapere dalla proprietà se è vero o meno.”

