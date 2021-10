“Nonno Ascoltami” fa tappa a Taranto

Promossa dal Ministero della Salute e organizzata da “Udito Italia Onlus”, la campagna nazionale di sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi uditivi “Nonno Ascoltami” ha fatto tappa a Taranto in piazza della Vittoria.

Medici specialisti, insieme a tecnici dell’udito, hanno incontrano i cittadini all’interno di presidi medici avanzati, messi a disposizione da Croce Rossa, e insieme a Sda Animazione è stato possibile intrattenere anche i bimbi e le famiglie. Nei presidi sono state effettuate attività di prevenzione e soprattutto di informazione sui corretti stili di vita per conservare la salute del nostro udito.

«Come delegata del sindaco Rinaldo Melucci – ha spiegato l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli – ho partecipato all’iniziativa e ho portato il saluto della nostra amministrazione, da sempre sensibile alle occasioni pubbliche dedicate alla prevenzione. Momento importante è stato quello della condivisione dell’iniziativa in diretta con la trasmissione online “La Piazza in diretta”. Sono stati tanti i nostri anziani e anche i giovani che si sono avvicinati agli stand e che hanno potuto effettuare il controllo gratuito dell’udito, o semplicemente hanno chiesto informazioni agli specialisti. Vogliamo ringraziare “Udito Italia Onlus”, tutte le organizzazioni che hanno collaborato e il direttore di Otorinolaringoiatria, il professor Fabio Carducci, per aver portato a Taranto la tappa finale di questa dodicesima edizione di “Nonno Ascoltami”».

