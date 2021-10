Nial Mail, USB Taranto: precarietà, ipersfruttamento e diritti negati

Nota USB Taranto su NIAL MAIL (Ex Nexive): precarietà, ipersfruttamento e diritti negati. Questa la dura realtà dei lavoratori della NIAL MAIL, società tarantina che opera nel settore della consegna della posta e dei pacchi. La loro denuncia ha portato allo scoperto una realtà fatta di precarietà, ipersfruttamento e negazione dei diritti, fondata sul ricatto occupazionale e messa in atto dalla NIAL MAIL ricorrendo ad una gestione autoritaria e ai soliti trucchi per aggirare le norme a danno dei lavoratori.

Presidio Usb con conferenza stampa alle 11.30 di martedì 26 ottobre in via Lucania 146.

I lavoratori ed i rappresentanti sindacali saranno sul posto dalle 11.00 per incontrare la stampa.

