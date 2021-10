Nasce il Museo del Taranto Calcio

Si è costituita la APS Museo del Taranto Calcio, con la finalità principale di realizzare un Museo ove saranno esposti fotografie, trofei, abbigliamento sportivo e qualunque altro oggetto rievocativo delle gesta sportive della squadra di calcio del Taranto.

Come in tante realtà nazionali e internazionali, i soci fondatori vogliono concretizzare un sogno per la comunità sportiva della provincia di Taranto e dare finalmente una casa alla Storia e alla memoria della maglia rossoblù, a pochi anni dal compimento del primo secolo dalla Fondazione dell’A.S. Taranto.

Il percorso per dare la giusta sede al Museo del Taranto Calcio è appena all’inizio, ma era necessario costituire una Associazione che potesse essere la voce degli storici, dei tifosi, dei collezionisti e degli appassionati verso le Istituzioni. Taranto si appresta ad ospitare fra qualche anno i XX Giochi del Mediterraneo e vive l’occasione unica della costruzione di un nuovo stadio, all’interno di un progetto di più ampio respiro di riqualificazione del quartiere Salinella. Crediamo fermamente che sia proprio lì il cuore del tifo rossoblù e proprio lì che debba costituirsi materialmente il Museo del Taranto Calcio. Per perseguire questo obiettivo principale, l’Associazione curerà fin da subito rapporti istituzionali finalizzati con tutte le realtà del territorio già esistenti, dalle istituzioni cittadine e provinciali fino ai rappresentanti parlamentari, dalle associazioni del territorio ai singoli tifosi.

Per nascere, questo Museo avrà bisogno del pensiero e dell’azione di tutti: invitiamo perciò ogni cittadino che ha a cuore le sorti della storia sportiva della sua città ad essere parte attiva delle nostre attività. I soci fondatori hanno anche provveduto alla nomina delle seguenti cariche sociali:

– Presidente: Franco Valdevies

– Vicepresidente: Carlo Esposito

– Segretario: Carmine, Roberto Orlando

– Tesoriere: Tiziana Fiorino

Gli altri membri del Consiglio Direttivo, con mandato triennale, sono i signori Luca Barone, Ettore Valdevies, Stefano Valente.

Tra le finalità dell’APS Museo del Taranto calcio ci sono:

– la ricostruzione della Storia del Taranto Calcio e dello Sport Tarantino attraverso la ricerca storica e l’oggettistica (maglie, coppe, medaglie, bandiere, gagliardetti, quotidiani, libri, ecc.);

– la creazione di occasioni di collaborazione con istituzioni, enti pubblici, Associazioni culturali del territorio e non che si occupano di promozione culturale, finalizzata allo sviluppo della conoscenza della storia del calcio ionico;

– organizzare convegni, seminari, manifestazioni, gruppi di studio, ricerche, pubblicazioni;

– stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale, che possa consentire ai più giovani di affacciarsi al calcio e allo sport;

– collaborare con i mezzi mediatici.

Le attività del Museo del Taranto Calcio possono essere seguite attraverso il sito ufficiale: www.museodeltarantocalcio.it e attraverso le proprie pagine social su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.

Correlati

Commenta l'articolo: