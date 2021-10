L’impegno di Polizia Locale e Protezione Civile per la 49esima “Settimana Sociale dei Cattolici Italiani”

L’impegno e l’abnegazione di donne e uomini della Polizia Locale e della Protezione Civile hanno consentito il regolare svolgimento della 49esima “Settimana Sociale dei Cattolici Italiani”.

Con un notevole dispiegamento di risorse umane e mezzi, Polizia Locale e Protezione Civile hanno fatto in modo che non vi fossero particolari ripercussioni sulla quotidianità dei tarantini, dovute alla presenza di centinaia di delegati che si sono spostati in città.

«Il loro lavoro silenzioso è una ricchezza per Taranto – il commento del sindaco Rinaldo Melucci –, è la garanzia che possiamo offrire per la perfetta riuscita di tutte le grandi manifestazioni che si tengono ormai periodicamente nella nostra città. Li ringrazio a nome della comunità, così come ringrazio tutte le forze dell’ordine che hanno dato il loro fondamentale contributo in questi quattro giorni. Taranto è città ospitale e sicura, anche grazie a loro».

Correlati

Commenta l'articolo: