Lavori pubblici, Viggiano: «Taranto è un cantiere a cielo aperto»

Continuano i lavori di rifacimento di alcune arterie cittadine, in particolare nel quartiere Solito.

Grazie alla programmazione sollecitata dal sindaco Rinaldo Melucci, i cantieri per il nuovo asfalto e le nuove rotatorie di viale Magna Grecia sono in dirittura d’arrivo, si sta procedendo in queste ore a interventi di dettaglio sul decoro delle nuove infrastrutture.

«Il piano dell’amministrazione Melucci – il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Viggiano – è intervenire con le medesime modalità in ogni quartiere, con operazioni ad ampio raggio che restituiscano la percezione di un effettivo miglioramento della qualità della vita per i residenti. Nel quartiere Solito, per esempio, oltre viale Magna Grecia abbiamo riqualificato via Alto Adige, via Lago d’Arvo, via Lago di Molveno, viale Trentino. Porteremo questo modello altrove, presto partiremo in via Cesare Battisti e via Principe Amedeo con altri importanti cantieri, avvieremo il nuovo piano strade e, soprattutto, cambieremo volto al quartiere Tamburi con il grande piano di rigenerazione di strade, piazze e marciapiedi. Taranto è già un vero cantiere a cielo aperto».

