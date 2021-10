L’amministrazione Melucci incontra gli operatori culturali alla biblioteca Acclavio

L’assessore alla Cultura dell’amministrazione Melucci, Fabiano Marti, e il capo dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Aldo Patruno, incontreranno venerdì 22 ottobre alle 16, nella biblioteca comunale “Pietro Acclavio”, gli operatori culturali del territorio tarantino. Scopo della riunione, presentare loro i bandi regionali e il progetto “Taranto 2022”, già avviato grazie al protocollo d’intesa sottoscritto con la Regione Puglia e il Comune di Bari dopo la candidatura di Taranto a Capitale Italiana della Cultura 2022.

«Con questo appuntamento – ha dichiarato l’assessore Marti – intendiamo fare il punto sui progetti avviati nei numerosi incontri avvenuti nei mesi scorsi in videoconferenza e finalizzati a costruire un calendario culturale unico per il 2022, con il prezioso supporto della Regione Puglia, rilanciando così l’articolato programma inserito nel dossier per Taranto Capitale della Cultura 2022. Candidatura che, come più volte sottolineato anche dal sindaco Rinaldo Melucci, non ha rappresentato un punto di arrivo, ma al contrario, un acceleratore di quel percorso di rinascita e consapevolezza sul quale la nostra amministrazione sta lavorando quotidianamente».

