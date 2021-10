Il Comune aderisce all’associazione “I Presidi del Libro”

Nell’ultima seduta, la giunta guidata dal sindaco Rinaldo Melucci ha approvato l’adesione del Comune di Taranto all’associazione “I Presidi del Libro”.

L’associazione è una realtà ormai consolidata in Puglia, che punta alla promozione della lettura come strumento di crescita culturale e civile, in grado di amplificare la curiosità verso il mondo e sollecitare la consapevolezza del sé.

«Dopo l’adesione della Regione Puglia – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Fabiano Marti –, anche il Comune di Taranto fa il suo ingresso nel mondo de “I Presidi del Libro”. La comprovata esperienza dell’associazione, ben 117 le realtà che dal 2002 operano su tutto il territorio regionale, costituisce garanzia di sviluppo civile, sociale ed economico per Taranto, favorendo, attraverso le attività programmate di lettura comune, l’aumento del numero di lettori. La nostra amministrazione, con una serie continua di iniziative, sta lavorando da tempo per la promozione della lettura come abitudine individuale e sociale diffusa».

«Siamo molto felici dell’adesione del Comune di Taranto – ha dichiarato la presidente Anna Maria Montinaro – e certi che il percorso comune già avviato con il premio “Alessandro Leogrande” sarà ulteriormente consolidato grazie a una progettazione condivisa e strutturale nel territorio di Taranto».

