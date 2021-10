Inaugurato il primo lotto della Tangenziale Sud

Inaugurato ieri pomeriggio a Taranto il primo lotto della Tangenziale Sud. La cerimonia si è svolta nelle vicinanze della rotatoria di via Cesare Battisti in direzione Talsano, alla presenza del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del Presidente della Provincia di Taranto Giovanni Gugliotti e del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, oltre all’Arcivescovo Mons. Filippo Santoro che ha impartito la sua benedizione sulla strada, finalmente aperta dopo aver ottenuto il parere favorevole del Comitato Via.

