Leo: potenziato l’apprendistato di terzo livello per i percorsi ITS

“Abbiamo lavorato in sinergia con le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali accogliendo le loro richieste di modifica del quadro normativo pugliese sul contratto di apprendistato di terzo livello che, da oggi, per i giovani pugliesi iscritti ad un percorso ITS, può durare per l’intera frequenza del corso”, fa sapere l’assessore all’istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.

“Secondo le precedenti linee guida – continua l’assessore – in Puglia il contratto di apprendistato alta formazione e ricerca, cosiddetto terzo livello, per le ragazze e per i ragazzi pugliesi che frequentavano un percorso ITS, poteva durare al massimo un anno. Con l’intervento approvato oggi in Giunta Regionale abbiamo modificato il quadro consentendo una durata maggiore pari a due/tre anni, pari quindi alla durata del percorso ITS prescelto”.

“La Regione Puglia – spiega Leo – continua a investire e a credere nel sistema ITS, scuole ad alta specializzazione tecnologica, che rappresentano la principale alternativa di formazione terziaria non universitaria. Gli ITS sono nati per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche e sono lo strumento attraverso il quale formare figure professionali di alto livello, dotate di competenze spendibili, certificabili e riconoscibili nel sistema di qualificazione nazionale ed europeo, offrendo ai giovani l’opportunità di inserimento nel mercato del lavoro regionale.

“Riteniamo – ha concluso l’assessore – che il connubio percorso ITS/contratto di apprendistato di III livello, rappresenti una delle principali porte di ingresso al mercato del lavoro, capace di fornire ai giovani pugliesi alta formazione, tutele e garanzie occupazionali e alle imprese tecnici qualificati rispondenti ai precisi fabbisogni professionali aziendali”.

