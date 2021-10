Kyma Servizi: interventi di messa in sicurezza delle scuole comunali

Kyma Servizi continua ad effettuare interventi di messa in sicurezza delle scuole comunali. La società partecipata municipale è al lavoro presso la scuola media Leonida dove sta eseguendo opere di edilizia che riguardano le mura esterne dell’edificio e il cornicione del solaio. Interventi di edilizia che , se trascurati, possono comportare gravi rischi per la sicurezza di personale scolastico e alunni.

Per il presidente di Kyma Servizi avv. Francesco d’Errico “il capitolo scuole rappresenta uno dei capisaldi del contratto di servizio affidatoci dal socio unico . Stiamo lavorando alacremente sin dal mese di agosto per garantire al suono della prima campanella-così come è avvenuto- la sicurezza e il decoro dei nostri istituti scolastici. I nostri interventi continuano ad anno scolastico avviato con l’obiettivo più volte sottolineato dal Sindaco Rinaldo Melucci di essere al fianco dei nostri ragazzi e dei loro insegnanti con azioni mirate al miglioramento della loro attività anche attraverso la garanzia di sicurezza”.

Paolo Castronovi assessore comunale alle Società Partecipate sottolinea : “Come amministrazione comunale interveniamo con una manutenzione specifica negli istituti scolastici. Tramite la nostra azienda partecipata rendiamo le nostre scuole più sicure riducendo al massimo i disagi. L’obiettivo che rappresenta la priorità dell’amministrazione Melucci è garantire i migliori ambienti possibili per la sicurezza e la qualità delle attività didattiche degli alunni e degli insegnanti”.

